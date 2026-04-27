Democrazie sotto assedio ecco le fratture che nessuna scorta può presidiare Scrive Pagani

Il 25 aprile 2026 si è verificato un attentato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Questo episodio si inserisce in una serie di attacchi che coinvolgono istituzioni e eventi pubblici negli ultimi mesi. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questo attacco, che si aggiunge ad altri episodi di violenza contro simboli della democrazia.

L’attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 25 aprile 2026 non è un incidente isolato. È l’ultimo episodio di una sequenza che dura da un decennio e che obbliga a fare i conti con una domanda scomoda: stiamo assistendo a una patologia congiunturale o a una crisi strutturale delle democrazie liberali nell’era digitale? Gli Stati Uniti sono la democrazia avanzata più esposta alla violenza politica contro i propri leader. Non è una contingenza, ma una costante: quattro presidenti assassinati in carica — Lincoln, Garfield, McKinley, Kennedy — e decine di attentati falliti in due secoli di storia repubblicana. Donald Trump ha...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Democrazie sotto assedio, ecco le fratture che nessuna scorta può presidiare. Scrive Pagani Notizie correlate Leggi anche: Crosetto scende in campo: "Ecco le vere democrazie" La storia torna a parlare di rivoluzione: ecco una lettura che smaschera certe “fratture cognitive”Grazie ai proclami dalla Casa Bianca del sovrano folle, assecondato da cortigiani europei ammutoliti nel servilismo, si è tornati parlare di un...