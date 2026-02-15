Giornalisti sotto attacco | incontro con Sigfrido Ranucci
Il Circolo della Stampa di Pisa ha invitato Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per discutere dei rischi che la libertà di stampa sta affrontando in Italia. Ranucci ha deciso di partecipare all'incontro dopo aver subito molte pressioni per le sue inchieste su casi di corruzione e malaffare. La serata si è svolta al Cineclub Arsenale, dove giornalisti e cittadini si sono confrontati sui crescenti attacchi ai professionisti dell'informazione.
Il Circolo della Stampa di Pisa ha organizzato in collaborazione con il Cineclub Arsenale un incontro con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report in onda su Raitre, per parlare della libertà di stampa in Italia sempre meno tutelata. L’appuntamento intitolato: “Minacce, intimidazioni, querele temerarie: libertà di stampa sotto attacco”, si tiene lunedì 23 febbraio dalle 17 nella sala grande in vicolo Scaramucci 2 e trasmesso in diretta nelle sale Sammartino. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Dopo una breve presentazione del presidente del Circolo della Stampa di Pisa Antonio Scuglia, inizia un dialogo tra lo stesso Ranucci, e Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, e Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine regionale toscano dei giornalisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scorta rafforzata (di nuovo) per Sigfrido Ranucci: quattro agenti e due auto blindate sotto casa
Sigfrido Ranucci: «La bomba sotto casa, il telefono sotto controllo e le assenze come padre sono il prezzo da pagare per consegnare al mondo una società migliore. La crisi con mia moglie? Nel privato ho le mie fragilità»
Sigfrido Ranucci ha parlato apertamente delle sue difficoltà personali, tra cui le tensioni con la famiglia e le minacce che ha ricevuto.
Bomba contro Ranucci: la solitudine di chi difende la democrazia
