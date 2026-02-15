Giornalisti sotto attacco | incontro con Sigfrido Ranucci

Il Circolo della Stampa di Pisa ha invitato Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per discutere dei rischi che la libertà di stampa sta affrontando in Italia. Ranucci ha deciso di partecipare all'incontro dopo aver subito molte pressioni per le sue inchieste su casi di corruzione e malaffare. La serata si è svolta al Cineclub Arsenale, dove giornalisti e cittadini si sono confrontati sui crescenti attacchi ai professionisti dell'informazione.