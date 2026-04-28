L’Istat ha comunicato che il processo di validazione dei conti di finanza pubblica da parte delle istituzioni europee segue le modalità e le tempistiche stabilite dai regolamenti dell’Unione Europea. La risposta arriva in risposta alle richieste del Governo, sottolineando che l’ente mantiene un ruolo indipendente nel coordinare i dati rispettando le norme comunitarie. La procedura di verifica si svolge nel rispetto delle regole stabilite dall’UE.

Il processo di validazione dei conti di finanza pubblica prodotti dall’ Istat da parte delle istituzioni comunitarie «segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei». Lo ha precisato il presidente dell’istituto centrale di dtatistica Francesco Maria Chelli, in audizione alla Camera sul Documento di finanza pubblica (Dfp). Parole che arrivano dopo giorni di polemica politica per la fissazione del deficit italiano al 3,1% che ha impedito all’Italia di uscire anticipiatamente dalla procedura di infrazione Ue. In particolare, ha detto Chelli, la verifica dei conti di finanza pubblica viene effettuata con cadenza semestrale (entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno) «sotto il coordinamento tecnico di Eurostat.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’Istat risponde al Governo: ruolo indipendente, coordiniamo dati seguendo regole Ue

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