Bersani | I dati Istat sono la Caporetto del Governo

Il leader di un partito ha commentato i dati pubblicati dall’Istat, definendoli come il peggior risultato del governo finora. Secondo le sue parole, il debito pubblico è aumentato, il Pil è cresciuto dello 0,5%, il deficit supera il 3% e la pressione fiscale è salita dell’1,5% rispetto al periodo precedente alla loro attività. Ha inoltre criticato le performance economiche dall’insediamento dell’attuale esecutivo.

"I dati Istat di oggi sono la Caporetto del governo. Abbiamo aumentato il debito, siamo cresciuti lo 0,5% (Pil), il deficit è sopra il 3% e la pressione fiscale da quando ci sono loro è aumentata dell'1,5%". Lo afferma Pier Luigi Bersani commentando i dati diffusi oggi dall'Istat a margine di un evento organizzato a Parma dallo Spi Cgil. L'ex segretario del Pd aggiunge: "Invece di fare delle leggi contro i magistrati, il governo si preoccupi della durata dei processi, di riformare il servizio giustizia che non funziona: 5 anni e mezzo per un processo civile, arretrati di 13 anni, 12mila precari che aspettano di essere regolarizzati, non c'è certezza della pena perché c'è un servizio che non funziona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Natalità in Italia, governo e Chiesa uniti: “I figli una scelta di libertà, serve cambio culturale”. Meloni e Papa Leone rilanciano tema demografico con dati Istat allarmantiLa crisi demografica italiana assume centralità nel dibattito pubblico con le dichiarazioni congiunte di governo e Santa Sede.

Leggi anche: Bersani a La7: “Da governo Meloni servilismo verso Trump. Ma sono patrioti questi qui? Con chi stanno? Col giaguaro?”

Aggiornamenti e notizie su Caporetto del Governo.

Bersani: I dati Istat sono la Caporetto del GovernoI dati Istat di oggi sono la Caporetto del governo. Abbiamo aumentato il debito, siamo cresciuti lo 0,5% (Pil), il deficit è sopra il 3% e la pressione fiscale da quando ci sono loro è aumentata dell ... parmatoday.it

Licheri (M5s), dati Istat certificano fallimento del governoUn governo imbarazzante e inadeguato ci sta portando alla completa irrilevanza. I dati diffusi dall'Istat certificano il fallimento di questa maggioranza che, da quando si è insediata, ha fatto ... ansa.it