Istat | ruolo indipendente coordiniamo dati seguendo regole Ue
L'ISTAT svolge un ruolo indipendente nella raccolta e nella validazione dei dati sulla finanza pubblica. Le istituzioni europee si occupano di verificare i conti prodotti dall'ente secondo le modalità e i tempi stabiliti dai regolamenti dell'Unione Europea. Questo processo garantisce che i dati siano conformi alle norme comunitarie e vengano trasmessi nel rispetto delle scadenze previste.
Il processo di validazione dei conti di finanza pubblica prodotti dall’ Istat da parte delle istituzioni comunitarie «segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei». Lo ha precisato il presidente dell’istituto centrale di dtatistica Francesco Maria Chelli, in audizione alla Camera sul Documento di finanza pubblica (Dfp). Parole che arrivano dopo giorni di polemica politica per la fissazione del deficit italiano al 3,1% che ha impedito all’Italia di uscire anticipiatamente dalla procedura di infrazione Ue. In particolare, ha detto Chelli, la verifica dei conti di finanza pubblica viene effettuata con cadenza semestrale (entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno) «sotto il coordinamento tecnico di Eurostat.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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