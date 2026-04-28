Istat | ruolo indipendente coordiniamo dati seguendo regole Ue

L'ISTAT svolge un ruolo indipendente nella raccolta e nella validazione dei dati sulla finanza pubblica. Le istituzioni europee si occupano di verificare i conti prodotti dall'ente secondo le modalità e i tempi stabiliti dai regolamenti dell'Unione Europea. Questo processo garantisce che i dati siano conformi alle norme comunitarie e vengano trasmessi nel rispetto delle scadenze previste.