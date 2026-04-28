L’ISTAT ha smontato le accuse di Giorgia Meloni sui conti pubblici

L'ISTAT ha risposto alle affermazioni della premier riguardo ai conti pubblici, specificando che non è corretto sostenere che sarebbero bastati 20 miliardi di PIL in più per risolvere le questioni economiche del paese. La nota dell’istituto statistico chiarisce che queste stime non corrispondono ai dati ufficiali e che le analisi sui conti pubblici sono più articolate. La replica arriva in un momento di discussione politica sulla gestione economica nazionale.

Non è vero che «sarebbero stati sufficienti appena 20 miliardi di PIL in più» per uscire dalla procedura d'infrazione europea Martedì le principali istituzioni che vigilano sulla finanza pubblica sono state ascoltate in parlamento in merito al Documento di finanza pubblica (DFP), quello con cui il governo definisce l’andamento dell’economia del paese, approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana. C’era grande attesa, in particolare, per l’audizione dell’ISTAT, l’istituto nazionale di statistica, dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva criticato i metodi con cui aveva calcolato il disavanzo di bilancio, cioè il deficit, del 2025.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’ISTAT ha smontato le accuse di Giorgia Meloni sui conti pubblici Notizie correlate Sui conti pubblici il governo Meloni ha battuto il record mondiale di vittimismoNon siamo riusciti a rientrare dalla procedura d'infrazione per debito eccessivo? Per il governo Meloni è colpa dei governi precedenti, della guerra,... Istat vs Meloni: scontro frontale sui conti e sul calcolo del Pil? Cosa sapere Il presidente Istat Chelli difende i calcoli del Pil durante l'audizione alla Camera. Contenuti di approfondimento Istat replica dopo le critiche di Meloni: «Autonomi e indipendenti. Su deficit non bastava il 2,99%»Il presidente Chelli in audizione sul Dfp: l’Istituto rivendica indipendenza e richiama le regole Ue. Corte dei Conti: spesa oltre i limiti nel 2025, pesa il Superbonus ... corriere.it Aiello (M5s), sui salari l'Istat riporta Meloni con i piedi per terraL'Istat riporta Giorgia Meloni con i piedi per terra. Nell'audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, l'istituto ha rilevato come tra il primo trimestre 2021 e il quarto ... ansa.it