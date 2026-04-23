Sui conti pubblici il governo Meloni ha battuto il record mondiale di vittimismo

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo guidato dalla premier ha recentemente superato il record mondiale di dichiarazioni di vittimismo sui conti pubblici. In diverse occasioni, ha attribuito le difficoltà finanziarie nazionali a fattori esterni come la guerra e l'Europa, o a responsabilità attribuite ai governi precedenti e a presunte interferenze interne. Non sono state fornite evidenze che colleghino direttamente le scelte attuali alle cause indicate, ma si continua a puntare il dito contro vari soggetti.

Non siamo riusciti a rientrare dalla procedura d'infrazione per debito eccessivo? Per il governo Meloni è colpa dei governi precedenti, della guerra, dell'Europa e delle "manine di Palazzo". Cronaca di un'ordinaria giornata di vittimismo politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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