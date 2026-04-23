Sui conti pubblici il governo Meloni ha battuto il record mondiale di vittimismo

Il governo guidato dalla premier ha recentemente superato il record mondiale di dichiarazioni di vittimismo sui conti pubblici. In diverse occasioni, ha attribuito le difficoltà finanziarie nazionali a fattori esterni come la guerra e l'Europa, o a responsabilità attribuite ai governi precedenti e a presunte interferenze interne. Non sono state fornite evidenze che colleghino direttamente le scelte attuali alle cause indicate, ma si continua a puntare il dito contro vari soggetti.

Non siamo riusciti a rientrare dalla procedura d'infrazione per debito eccessivo? Per il governo Meloni è colpa dei governi precedenti, della guerra, dell'Europa e delle "manine di Palazzo". Cronaca di un'ordinaria giornata di vittimismo politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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