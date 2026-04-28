Durante un'udienza alla Camera, il presidente dell'Istat ha confermato le modalità di calcolo del prodotto interno lordo, mentre il governo ha sollevato dubbi sul livello del deficit, contestando la cifra del 3,1 per cento e chiedendo chiarimenti sull'esclusione dei fondi destinati al Superbonus. La discussione si è focalizzata sulle metodologie di misurazione economica e sui parametri di bilancio pubblici.

? Cosa sapere Il presidente Istat Chelli difende i calcoli del Pil durante l'audizione alla Camera.. Meloni contesta il deficit al 3,1 per cento e l'esclusione dei fondi Superbonus.. Durante la seconda giornata di audizioni sul Documento di Finanza Pubblica, il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli ha respinto le accuse mosse da Giorgia Meloni sulla gestione dei conti nazionali, difendendo l’autonomia tecnica dell’istituto davanti alla Camera. Il confronto tra il vertice dell’ente statistico e la premier si è acceso su questioni cruciali riguardanti la stima del Pil e la procedura d’infrazione che coinvolge l’Italia. Al centro della polemica politica emerge una divergenza profonda sulla misurazione delle risorse economiche e sulla precisione dei calcoli che definiscono lo stato dei conti pubblici italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Istat vs Meloni: scontro frontale sui conti e sul calcolo del Pil

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