Bcp verso il rinnovo del Consiglio di amministrazione lista unica in assemblea

Nell’assemblea della Banca di Credito Popolare è prevista la presentazione di una sola lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che guiderà l’istituto nel triennio 2026-2028. La scelta di una lista unica rappresenta l’unico elemento all’ordine del giorno relativo alla selezione dei membri del consiglio, senza altre candidature in fase di presentazione. La seduta si svolgerà nelle prossime settimane, secondo il calendario stabilito.

Un’unica lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Popolare (BCP) per il triennio 2026-2028. È quella depositata dal Consiglio di amministrazione uscente e che sarà sottoposta al voto dell’assemblea dei soci, convocata per il 30 aprile 2026 in prima convocazione e per il 5 maggio 2026 in seconda convocazione. Il nuovo Consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2028. Il rinnovo avviene secondo la consueta cadenza triennale prevista dall’istituto. Le nuove nomine avranno il compito di accompagnare la banca in una fase definita di crescita sostenibile e di rinnovamento, in coerenza con il percorso di sviluppo e rafforzamento avviato con il piano industriale presentato nel 2024.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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