Unità nel PD di Avellino | via libera alla lista unica per il Congresso provinciale

Nel PD di Avellino si lavora per formare una lista unitaria in vista del Congresso provinciale della Federazione. La decisione di unire le forze è stata presa dai rappresentanti locali del partito, che intendono presentare un'unica candidatura alle elezioni interne. La proposta di lista unica è stata approvata durante un incontro tra i membri del partito, che ora si preparano a procedere con le prossime tappe.

Avellino – Congresso provinciale della Federazione del Partito Democratico di Avellino, si va verso la soluzione unitaria.È stata sottoscritta la lista relativa agli ottanta componenti dell'Assemblea Provinciale come sintesi di tutte le anime del partito e nel rispetto della necessaria.

Rinnovo consiglio provinciale di Avellino, il PD presenta la lista: i nomi dei candidatiAvellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito...

