Al via tesseramento online Futuro Nazionale Vannacci | noi Destra vera

Oggi è iniziata la campagna di tesseramento online di Futuro Nazionale con Vannacci. La piattaforma permette agli interessati di iscriversi attraverso il sito ufficiale, senza la necessità di incontri di persona. La procedura è aperta a tutti coloro che vogliono aderire al movimento e si svolge interamente tramite internet. La campagna rimarrà attiva nelle prossime settimane.

Roma, 1 mar. (askanews) – Ha preso il via oggi la campagna di tesseramento online di Futuro Nazionale con Vannacci. Sul sito internet futuronazionale.it è possibile aderire e iscriversi al partito dell’ex generale. “Il tesseramento 2026 segna una fase fondamentale per la crescita e il radicamento di Futuro Nazionale sul territorio. Iscriversi significa partecipare attivamente alla vita del movimento, contribuire alla sua organizzazione e sostenere un progetto politico fondato su identità, responsabilità e presenza concreta nelle comunità locali”, si legge sul sito. Tre le tipologie di adesione: il socio Ordinario, che dovrà versare una quota annuale di dieci euro, e potrà partecipare alle attività del movimento; aderire ai Comitati Costituenti territoriali; avrà diritto di voto negli organi del movimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

