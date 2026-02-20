Irregolarità sulla sicurezza in un' azienda agricola | dopo l' ispezione scatta la denuncia per il titolare

L’azienda agricola di Terracina ha subito un’ispezione dopo aver riscontrato irregolarità sulla sicurezza sul lavoro. I carabinieri, con l’aiuto del nucleo ispettorato del lavoro, hanno controllato i locali e le attrezzature. Durante gli accertamenti, hanno trovato mancanze nelle norme di sicurezza e dispositivi non conformi. Per il proprietario è scattata una denuncia penale. L’ispezione si è concentrata anche sulla gestione delle attrezzature agricole e sulla formazione dei dipendenti. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità competenti.

L'impresa si occupa della coltivazione di ortaggi e nel corso dei controlli, finalizzati al contrasto del caporalato e alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, sono emerse alcune irregolarità. L'accertamento ha fatto emergere una non idonea manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature, in particolare di un trattore, portando alla denuncia del titolare, un uomo di Terracina di 33 anni.