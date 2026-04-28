L’Iran non sa più dove mettere il petrolio

L’Iran si trova in una situazione complicata per quanto riguarda le esportazioni di petrolio, a causa del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Questa misura ha portato a una saturazione dei depositi di greggio nel paese, creando difficoltà nel gestire le scorte accumulate. Le autorità iraniane stanno valutando come procedere, anche considerando possibili sospensioni delle attività legate all’estrazione o alle esportazioni di petrolio.

L’Iran sta esaurendo i posti dove immagazzinare il petrolio, che non può più esportare a causa del blocco imposto dagli Stati Uniti sulle navi in viaggio da e verso i porti iraniani. Questo sta privando il regime di una fonte di entrate fondamentale, e può allungare i tempi per la ripresa del settore petrolifero iraniano dopo la fine della guerra. La società di analisi Kpler stima che all’Iran restino tra i 12 e i 22 giorni prima di esaurire le capacità di stoccaggio. A quel punto, sarebbe costretto a ridurre ulteriormente la produzione di petrolio: dall’inizio della guerra l’ha già diminuita di più di 2 milioni di barili al giorno. Prima della guerra l’Iran esportava 2-3 milioni di barili al giorno, la scorsa settimana ne ha esportati in media 567mila, con le poche navi che riescono a passare dallo stretto.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Iran Just Broke the Petrodollar | What Happens to Africa Now

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