In aula, durante un intervento di Roberto Giachetti di Italia Viva, si è verificato un momento di tensione con il presidente dell’Europarlamento, Tajani. Il deputato ha rivolto una frase diretta, chiedendo a Tajani dove dovesse mettere un dito. Il dibattito si è acceso, suscitando reazioni tra i presenti e creando un’atmosfera carica di nervosismo.

Tensione alla Camera quando prende la parola il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti. Dopo le comunicazioni dei ministri Guido Crosetto (Difesa) e Antonio Tajani (Esteri) in relazione alla guerra in Iran, Giachetti è intervenuto sul regolamento dei lavori d’Aula (salvo poi disattendere l’intenzione e fare un discorso politico). Il parlamentare renziano ha attaccato i due ministri per il fatto che Giorgia Meloni non si fosse presentata alla Camera, poi si è rivolto direttamente a Tajani, reo a suo dire di essere spesso in disaccordo col collega viceministro Matteo Salvini. E quando Tajani ha protestato, gli ha detto: “Sa dove se lo deve mettere quel dito?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giachetti sbotta con Tajani in Aula: “Sa dove se lo deve mettere quel dito?” – Video

Leggi anche: Conte: «Dove se lo doveva mettere il braccio Hojlund, se lo deve amputare?»

Nuova Marecchiese, tutto tace e Sadegholvaad sbotta: "Anas ci deve incontrare, dove sono i fondi?"Il presidente della Provincia: "Riunione del 10 dicembre annullata e nel frattempo pare che nella Legge di Bilancio 2026 appena approvata dal...