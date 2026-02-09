Play Brazil | concerto dei Jazz Out Project al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo
La musica jazz torna protagonista al Blue Brass dello Spasimo con il concerto dei Jazz Out Project. La Fondazione The Brass Group prosegue la sua programmazione, portando sul palco un evento che richiama appassionati e appassionate alla ricerca di buona musica. Il locale, simbolo della rinascita culturale di Palermo, si riempie di suoni e ritmo, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per gli amanti del jazz.
La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 10 febbraio alle ore 21, in programma il concerto dei Jazz Out Project con “Play Brazil”.Il nuovo progetto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Blue Brass
Concerto Connections al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo: Giovanni Perin si esibisce in quartet
La musica jazz torna protagonista al Blue Brass dello Spasimo dove Giovanni Perin si esibisce con il suo quartetto.
Al Blue Brass- Ridotto dello Spasimo un viaggio emozionante nella musica di Chick Corea
Ultime notizie su Blue Brass
Blue Brass, al Ridotto dello Spasimo in scena Jazz Out Project con Play BrazilLa Fondazione OJS – The Brass Group sede di nuovi progetti musicali e jam session per i giovani talenti protagonisti onstage ... msn.com
Il pezzo musicale della settimana. Siamo in tema Brazil, in tema Amorim. Nana Rizinni con the Right side of the escalator. https://open.spotify.com/track/49w3UV5CPJaGnYg3URnwJSsi=cEI_-Yk7Th6FSwQ87Cj7vA facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.