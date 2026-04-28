Recentemente si è parlato di un caso che coinvolge l'organizzazione arbitrale di una federazione calcistica, rappresentando circa un terzo dei costi complessivi dell'ente. Si è anche saputo che un arbitro di alto livello avrebbe percepito circa 200 mila euro all'anno. Questa vicenda, conosciuta come lo scandalo Rocchi, ha portato alla luce numerosi dettagli riguardanti le finanze e le strutture interne dell'organizzazione.

Lo scandalo Rocchi, un po’ appiattito oggi, c’è da dire, ha scoperchiato un vaso di Pandora bello grosso, permettendo a tutti di scavare e riportare alla luce dati molto interessanti. E scavi, scavi, trovi anche i costi che la Figc si sobbarca per il sistema arbitrale nella sua interezza. Il punto di Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport. Figc, ma quanto ti costano gli arbitri. Innanzitutto c’è da specificare che l’ Aia non è sganciata dalla Federcalcio e che è proprio quest’ultima a doversi preoccupare delle risorse finanziarie. “In base all’ultimo bilancio pubblicato dalla Figc, al 31 dicembre 2024, le spese del mondo arbitrale ammontano a 66,5 milioni, pari al 34% dei costi operativi complessivi della Federazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’intera organizzazione arbitrale è circa il 34% dei costi della Figc: Rocchi percepirebbe 200mila euro annui

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