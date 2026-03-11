Carrara chiusa la disputa sugli extra costi dei lavori esterni | accordo da 200mila euro

A Carrara, la Giunta comunale ha approvato un accordo da 200 mila euro con le imprese coinvolte nei lavori di ampliamento degli spazi esterni della pinacoteca. La disputa sugli extra costi sostenuti durante le lavori si è così conclusa con questa soluzione transattiva. L'intesa mette fine alla questione e definisce le modalità di pagamento tra le parti.

LA RISOLUZIONE. La Giunta comunale approva un accordo transattivo con le imprese che hanno realizzato l'ampliamento degli spazi esterni della pinacoteca. Evitato il contenzioso giudiziario. Il Comune di Bergamo chiude la partita sulle contestazion i relative ai lavori di ampliamento e valorizzazione degli spazi esterni dell'Accademia Carrara. La Giunta ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo transattivo con l'Associazione temporanea di imprese composta da Casinelli Giuliano Srl e Fraticola Coperture Snc, evitando così un possibile contenzioso giudiziario. L'intesa consente di definire in via stragiudiziale le richieste economiche avanzate dall'impresa appaltatrice al termine dei lavori.