Nasconde al fisco redditi per circa 200mila euro | escort finisce nel mirino della Guardia di Finanza

Fra Iva e Irpef dovrà versare circa la metà della cifra all'erario. C'è un codice Ateco specifico per la categoria 'sex workers' MASSA CARRARA – Redditi nascosti al fisco per circa 200mila euro: nel mirino della Guardia di Finanza finisce una escort. È quella la cifra che i finanzieri del Gruppo di Massa Carrara hanno ricostruito grazie ad un’accurata attivita` di controllo del territorio e di analisi info-investigativa eseguita nei confronti di una escort che, per anni, ha esercitato la propria attivita` senza dichiarare un solo euro al fisco. Un caso destinato a far discutere, perche´ segna un punto di svolta nella lotta all’evasione in uno dei settori storicamente piu` opachi dell’economia sommersa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

