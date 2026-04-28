La procura di Milano ha chiarito che l’Inter non è coinvolta nell’indagine in corso, concentrata esclusivamente sugli arbitri. Tra gli indagati figurano soltanto ex designatori e altri ufficiali, mentre nessun dirigente o rappresentante del club è stato coinvolto. La vicenda riguarda alcune decisioni arbitrali contestate, ma al momento non ci sono persone associate alla società nerazzurra tra gli indagati. La situazione resta sotto osservazione e si attendono eventuali sviluppi.

Giravamo tutti con grandi punti di domanda sulla testa. Che ricadute avrà l’inchiesta sugli arbitri? Quanto rischia l’Inter? Da quanto tempo il mondo del calcio, senza saperlo, è sotto indagine? Diagnosi dei medici competenti: labirintite da avvio inchiesta. Ventiquattro ore dopo, va un po’ meglio. Non ci sono certezze granitiche su cui ricostruire i fatti – è presto, molto presto – ma insomma, qualche pietra d’angolo si può posare. L’inizio della settimana ha portato risposte a queste quattro domande. Non è definitivo, ma non è poco. Nell’inchiesta ci sono indagati dell’Inter? Negativo. Fonti della Procura di Milano ieri hanno garantito: nell’elenco di persone indagate per concorso in frode sportiva, a oggi non ci sono tesserati dell’Inter o di altri club.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "L'Inter non è coinvolta": svolta in procura, tra gli indagati non ci sono dirigenti

QUESTA ESPULSIONE È LA DIMOSTRAZIONE CHE GLI ARBITRI DI SERIE A NON CONOSCONO LE REGOLE!

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