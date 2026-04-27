Calcio | indagati solo gli arbitri L' Inter e i dirigenti non sono coinvolti Verifiche su

Da agi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno indagando su alcuni arbitri coinvolti in alcune partite, tutte antecedenti alla stagione attuale. Nessun dirigente o rappresentante dell'Inter è coinvolto nell'inchiesta. Le verifiche si concentrano su un massimo di cinque incontri e non coinvolgono altre squadre o figure di rilievo del calcio. L'indagine prosegue senza coinvolgimenti di altri soggetti nel mondo del calcio.

AGI - L'indagine sugli arbitri che sta scuotendo il mondo del calcio non riguarda partite di questa stagione ed è relativa solo a 4-5 match. Lo riferiscono fonti inquirenti.  Gli indagati rientrano solo nel mondo dell'arbitraggio. La società Inter e i dirigenti nerazzurri sono estranei all'inchiesta. Sono cinque al momento gli indagati certi: oltre a quelli già noti, il designatore autosospeso Gianluca Rocchi, il supervisore autosospeso Andrea Gervasoni e l’ assistente Daniele Paterna, ci sono altri due assistenti alla Sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Il mistero sulle persone in concorso. Sicuramente altri assistenti al Var sono indagati ma al momento non si conosce la loro identità.🔗 Leggi su Agi.it

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QUESTA ESPULSIONE È LA DIMOSTRAZIONE CHE GLI ARBITRI DI SERIE A NON CONOSCONO LE REGOLE!

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