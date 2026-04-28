L’intelligenza artificiale rivoluziona l’oncologia di precisione | un alleato per testare nuove terapie

Un progetto in Italia utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare terapie personalizzate contro il cancro ovarico. Il Centro di Ricerca ha ricevuto un finanziamento statale di 450 mila euro per portare avanti questa iniziativa. L'obiettivo è migliorare le strategie di trattamento attraverso l'analisi di dati complessi, con l'uso di tecnologie innovative. La collaborazione tra ricercatori e tecnologie avanzate si concentra sulla sperimentazione di nuove soluzioni terapeutiche.

L'intelligenza artificiale per nuove terapie oncologiche di precisione. Non è fantascienza, ma un progetto concreto del Cro di Avano sul cancro ovarico che ha ottenuto un finanziamento statale di 450mila euro. La ricerca, coordinata dal professor Flavio Rizzolio (ricercatore universitario.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Dermatologia, intelligenza artificiale e nuove terapie al centro del congresso SidemastDall’intelligenza artificiale con le sue diverse applicazioni, passando per la medicina personalizzata fino alle nuove terapie biologiche e alle... "Così l’intelligenza artificiale rivoluziona i servizi immobiliari"Il gruppo immobiliare Iservice è un esempio unico in Regione come realtà organizzativa e probabilmente anche a livello nazionale, con l’impiego anche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’intelligenza artificiale rivoluziona l’oncologia di precisione: un alleato per testare nuove terapie; Le spade lasceranno delle scie luminose visibili all’occhio umano; L’Intelligenza Artificiale Rivoluziona la Dermatologia e i Trattamenti; Automatismi e predittività: l’AI rivoluziona i bilanci di sostenibilità. Osservatorio GEO 2026: come l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato la SEO in ItaliaMilano, 27 Aprile 2026. I dati diffusi nell'aprile 2026 confermano una metamorfosi importante nelle abitudini di ricerca online e nelle modalità di acquisizione delle informazioni. L'adozione massiva ... adnkronos.com Turismo 4.0: l'Intelligenza Artificiale Agentica rivoluziona la pianificazione dei viaggiLo studio Unicusano svela l'IA Agentic, capace di organizzare viaggi sostenibili e personalizzati considerando costi, blocchi e impatti ambientali. megamodo.com Le ultime mosse di Anthropic stanno ridisegnando il mercato dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro quotidiano. Dopo il lancio di Claude in versione sempre più orientata agli agenti, la novità che sta facendo discutere è “Cowork”: un sistema che trasform facebook Il governo cinese ha bloccato l'acquisizione della piattaforma di intelligenza artificiale #Manus da parte del colosso americano #Meta, un affare da 2 miliardi di dollari. #Cina x.com