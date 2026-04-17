Dermatologia intelligenza artificiale e nuove terapie al centro del congresso Sidemast

Al congresso Sidemast si sono affrontate le recenti innovazioni nel campo della dermatologia, con particolare attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale e alle nuove terapie. Sono stati presentati studi e tecnologie che coinvolgono applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nella diagnosi e nel trattamento delle malattie della pelle. L'evento ha visto la partecipazione di professionisti che hanno condiviso aggiornamenti e risultati di ricerche nel settore.

Dall’intelligenza artificiale con le sue diverse applicazioni, passando per la medicina personalizzata fino alle nuove terapie biologiche e alle tecnologie digitali, senza dimenticare tumori della pelle e malattie infiammatorie croniche: sarà la dermatologia del futuro la protagonista del 99° Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), in programma dal 21 al 24 aprile 2026 al Palacongressi di Rimini. Un appuntamento dal titolo eloquente “Innovazione e Ricerca: il Futuro della Dermatologia” che, ad un passo dal traguardo dei cento anni del Congresso Nazionale, arriva in una fase di...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Intelligenza artificiale e didattica al centro del progetto RC efficacySi è svolto nella sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, il penultimo appuntamento del corso di formazione... Intelligenza artificiale per le terapie del dolore cronico: nel Di Venere impiantato un dispositivo per la stimolazione midollareÈ stato eseguito l’impianto di un avanzato sistema di stimolazione midollare basato sull’intelligenza artificiale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Melanoma, l’intelligenza artificiale individua in anticipo i soggetti a rischio; Chatbot e salute: quasi metà delle risposte mediche è errata o incompleta; Idi Farmaceutici e Sunrise insieme a Cosmofarma 2026; Giornate reumatologiche irpine: focus al Frangipane-Bellizzi. Dal bisturi all’algoritmo: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la diagnosi delle malattie della pelleRimini, 17 aprile 2026 - Dall’intelligenza artificiale con le sue diverse applicazioni, passando per la medicina personalizzata fino alle nuove terapie biologiche e alle tecnologie digitali, senza dim ... insalutenews.it Dermatologi, 'da IA a terapie biologiche, le innovazioni vanno garantite a tutti'Dall'intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi precoce, passando per la medicina personalizzata fino alle nuove terapie biologiche e alle tecnologie digitali. (ANSA) ... ansa.it Dott.s... - Dott.ssa Federica Cavallini-Dermatologia Integrata facebook