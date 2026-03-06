Così l’intelligenza artificiale rivoluziona i servizi immobiliari

Un gruppo immobiliare in regione si distingue per aver adottato l’intelligenza artificiale nei suoi servizi. Questa azienda è tra le prime a integrare tecnologie avanzate nel settore immobiliare, offrendo soluzioni innovative e nuove modalità di gestione e interazione con i clienti. La sua sperimentazione con l’intelligenza artificiale rappresenta un esempio di come il settore si stia evolvendo con strumenti digitali.

Il gruppo immobiliare Iservice è un esempio unico in Regione come realtà organizzativa e probabilmente anche a livello nazionale, con l'impiego anche dell' intelligenza artificiale. Il geometra Antonio Sgambato, cofondatore del gruppo, spiega la scalata dell'azienda romagnola: "La nostra forza non risiede soltanto nell'esperienza o nella competenza tecnica, ma nella struttura interna completamente integrata. All'interno del Gruppo sono presenti fisicamente tutte le figure professionali necessarie a coprire l'intera filiera immobiliare". Sgambato entra nei dettagli: "Abbiamo un'area tecnica per la progettazione, pratiche edilizie, urbanistiche e catastali, l'area edile e operativa, quella immobiliare e consulenziale, e l'area amministrazioni condominiali.