L' innovazione vera non fa rumore È fatta di tentativi errori e domande

Durante un incontro con gli studenti, il manager ha condiviso la sua esperienza nel settore industriale italiano, sottolineando che l’innovazione autentica non si manifesta con grande clamore ma attraverso una serie di tentativi, errori e domande. La conversazione ha visto un confronto diretto tra il professionista e i giovani che si preparano a entrare nel mondo del lavoro, senza filtri o formalismi.

Una conversazione senza filtri, tra il manager Gianmarco Cremonesi, che ha attraversato decenni di industria italiana, e gli studenti che si stanno affacciando adesso al mondo professionale. È partito così il ciclo di seminari "Cross-Campus Dialogues - Storie di innovazione e di innovatori".🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

Juventus, gli errori individuali condannano Spalletti: la statistica fa rumore. È successo di nuovo contro la Lazio. Di che si trattaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Falsi sms su errori nei pagamenti Tari, l'allarme del Comune: "Tentativi di truffa segnalati anche a Bari"Messaggi fraudolenti che arrivano sul cellulare, segnalando presunte irregolarità nei pagamenti della Tari.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: AI in azienda: la vera sfida è formare le persone, non comprare software; Perché puntare su ricerca e innovazione in tempi di incertezza e volatilità; Dal caos alla crescita, come l’innovazione diventa vantaggio competitivo; La vera deterrenza è la continuità operativa.

Mercati nella bufera? I super banchieri vanno a caccia di occasioni tra azioni, bond, fondi (e mattone): le strategieI rischi dell’Europa, la resilienza degli Usa, le preoccupazioni per la risalita dei prezzi dopo lo choc energetico, le opportunità dell’Ai. Le analisi di Aipb e Prometeia ... corriere.it

Schillaci: Innovazione vera coniuga valore clinico e sostenibilitàQuando parliamo di innovazione accessibile, dobbiamo avere chiaro un punto: l'innovazione è realmente tale solo se arriva alle persone. Solo se riduce le distanze territoriali. Solo se accorcia i ... adnkronos.com

La vera innovazione non è più solo generare carico, ma controllare il flusso nel suo insieme, dall’ingresso fino all’uscita dalla moto - facebook.com facebook