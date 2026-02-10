Juventus gli errori individuali condannano Spalletti | la statistica fa rumore È successo di nuovo contro la Lazio Di che si tratta

La Juventus ha perso ancora, questa volta contro la Lazio, e gli errori individuali sono stati protagonisti. La squadra di Spalletti ha pagato caro il rischio di giocare il pallone dal basso, con nove gol su venti che sono nati da sviste dei singoli. La statistica fa rumore e mette in cattiva luce le difficoltà difensive dei bianconeri.

Juventus, i bianconeri pagano carissimo il rischio del palleggio dal basso, 9 gol su 20 nati da sviste individuali. Baroni e il Toro vivono un incubo peggiore. Il calcio a Torino, in questa stagione 20252026, si gioca pericolosamente sul filo del rasoio. Se da un lato Luciano Spalletti ha ridato un’anima alla Juventus, dall’altro deve fare i conti con un dato statistico che sta diventando un fardello pesante per la corsa Champions. Secondo l’analisi odierna de La Stampa, la Juventus sta versando una “tassa” altissima sull’altare della costruzione dal basso: ben 9 dei 20 gol subiti finora dai bianconeri sono frutto di errori individuali decisivi in fase di impostazione o di letture errate sotto pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, gli errori individuali condannano Spalletti: la statistica fa rumore. È successo di nuovo contro la Lazio. Di che si tratta Approfondimenti su Juventus Lazio Juventus, gli errori individuali condannano Spalletti: la statistica è impietosa. È successo di nuovo contro la Lazio. Di che si tratta La Juventus si trova di nuovo in difficoltà a causa di errori individuali. Juventus, Spalletti senza 5 titolari: la scelta su Yildiz e l’esclusione che fa rumore Spalletti si presenta senza cinque titolari nella partita di questa sera a Bergamo, contro l’Atalanta, per i quarti di Coppa Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: U20 | Bologna-Juventus | Il commento di Padoin; Juve, solito difetto: macina tanto, produce poco e McKennie fa l'attaccante che manca. Con l'Inter serve altro; Juventus-Lazio 2-2, Considerazioni Sparse; Parma - Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Juventus prima in Italia per gol subiti da errori individuali: anche contro la Lazio decisivo un altro grave sbaglioJuventus prima in Italia per gol subiti da errori individuali: anche contro la Lazio decisivo un altro grave sbaglio La Juventus è prima in Italia nella classifica dei gol subiti ... tuttojuve.com Juventus, partita condizionata dagli episodi ma gli errori nel finale non sono più accettabiliJuventus, partita condizionata dagli episodi ma gli errori nel finale non sono più accettabili La partita è stata chiaramente condizionata da un episodio arbitrale grave, ... tuttojuve.com La Juventus ha meno punti di quanto "meriterebbe": gli errori arbitrali non sono l'unico motivo - facebook.com facebook ANGOLO JUVENTUS - Gli errori si pagano x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.