l' inizio e l' opera gaudì un sueño me envolviò

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il primo centenario della morte di Antoni Gaudì, nato a Reus nel 1852 e scomparso a Barcellona nel 1926, si svolge un evento dedicato al celebre architetto. Tra i relatori interviene Chiara Curti, architetto della Sagrada Familia e autrice di una biografia scritta dagli amici di Gaudì. La cerimonia intende celebrare la vita e le opere dell’artista attraverso approfondimenti e testimonianze.

Per 1° Centenario della morte di Antoni Gaudì (Reus 25 giugno 1852 – Barcellona 10 giugno 1926)IntervengonoChiara Curti, Architetto della Sagrada Familia, autrice de “Il mio Gaudì – La biografia scritta dai suoi amici” ed. Triangle BooksAndrea Mastrovito, artista, autore dell’opera Agnus Dei per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Antoni Gaudì. L'inizio e l'opera. Gaudì. Un sueño me envolvió

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