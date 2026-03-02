Gaudí riscoperto | chalet nascosto tra i boschi confermato opera

Un edificio nascosto tra i boschi della Catalogna, progettato tra il 1901 e il 1908, è stato finalmente riconosciuto come opera di Antoni Gaudí, cent'anni dopo la sua morte. Lo Xalet del Catllaràs, situato nella Serra del Catllaràs, a La Pobla de Lillet, a circa un'ora e mezza da Barcellona, è stato oggetto di un'indagine che ha risolto un mistero architettonico durato oltre un secolo. Il Dipartimento della Cultura della Generalitat de Catalunya ha commissionato uno studio che ha confermato l'autorialità di Gaudí, grazie all'analisi di documenti storici, geometrie strutturali e modelli tridimensionali. L'edificio, originariamente pensato...