Spagna attribuito a Gaudì uno chalet di montagna sui Pirenei | le immagini dell' opera

Le autorità spagnole hanno annunciato che un edificio situato sui Pirenei, in Catalogna, è stato attribuito a Antoni Gaudí. Si tratta di uno chalet di montagna, di forma insolita e di grandi dimensioni, che ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e appassionati. Le immagini dell’opera mostrano dettagli architettonici che fanno pensare alla firma dell’architetto catalano, noto per le sue opere innovative e distintive.

Un lungo dibattito su uno chalet di montagna in Catalogna potrebbe finalmente essere stato risolto. I funzionari ora affermano che l’insolito edificio è stato progettato nientemeno che da Antoni Gaudí. Per decenni, la controversia accademica ha circondato questo chalet di 120 anni ai piedi dei Pirenei, nella regione spagnola della Catalogna. La forma stravagante e le linee fluide di Xalet Catllaràs sono forse opera dell’architetto più famoso della Spagna, Antoni Gaudí? Ora, la questione sembra essere risolta: l’Assessorato alla Cultura del Governo della Catalogna ha dichiarato che Gaudí è l’autore dello chalet. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, attribuito a Gaudì uno chalet di montagna sui Pirenei: le immagini dell'opera Scoperta un’opera nascosta di Gaudì: lo chalet vicino Barcellona è ufficialmente attribuito al maestro catalanoNel centenario dalla sua morte è stata ufficialmente attribuita a Gaudì un'opera nascosta, lo Xalet del Catllaràs, uno chalet immerso nei boschi... Gaudí riscoperto: chalet nascosto tra i boschi confermato operaUn edificio nascosto tra i boschi della Catalogna, progettato tra il 1901 e il 1908, è stato finalmente riconosciuto come opera di Antoni Gaudí,...