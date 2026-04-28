Lingue minoritarie | domande entro il 30 aprile per i fondi 2026

Fino al 30 aprile 2026 è possibile presentare domande per ottenere i fondi destinati alla promozione e tutela delle lingue minoritarie storiche. Questa misura mira a sostenere iniziative e progetti che riguardano le lingue parlate da minoranze linguistiche presenti nel territorio. Le risorse sono destinate a favorire la conservazione e la diffusione di queste lingue, con lo scopo di preservarne il patrimonio culturale.

C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per accedere ai finanziamenti destinati alla valorizzazione delle lingue minoritarie storiche. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio ha pubblicato l’avviso relativo all’annualità in corso, mettendo a disposizione oltre 2,6 milioni di euro per progetti legati alla tutela prevista dalla legge n. 482 del 1999. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Lingue minoritarie, pubblicato l’avviso 2026: oltre 2,6 milioni per i progetti. Domande entro il 30 aprileÈ stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla... Leggi anche: Fondo promozione lettura 2026, domande entro il 30 aprile per le biblioteche scolastiche