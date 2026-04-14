Infermeria granata di nuovo piena | lesione muscolare per Villa

L'infermeria della squadra è nuovamente piena a causa di un infortunio muscolare subito da Villa. La lesione all'adduttore è stata classificata come lieve, ma abbastanza grave da impedirne la disponibilità per il resto della stagione regolare. La diagnosi è stata comunicata dai medici della squadra, che hanno riferito che il giocatore rimarrà fuori dal campo fino al termine del campionato.

La lesione all'adduttore è lieve, ma è un danno sufficiente per mettere ko Villa fino al termine della stagione regolare. Poi cominceranno i playoff e il mancino granata dovrebbe ritornare a disposizione. Ha riportato la lesione dell'adduttore lungo della coscia destra. L'infortunio era parso già.🔗 Leggi su Salernotoday.it Lazio, tegola Zaccagni: lesione muscolare e un mese di stopMaurizio Sarri perde il suo capitano nel momento clou della stagione: Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare di media entità che lo terrà... Leggi anche: Roma, tegola Wesley: lesione muscolare e un mese di stop Argomenti più discussi: Torino, verso il Verona: Zapata e Aboukhlal ancora out, Pedersen da valutare; VIDEO | Il Cittadella ospita il Trento, Iori:Con il Trento serve una prestazione di spessore; Pescara, mister Gorgone: A Reggio serve un Pescara aggressivo. Non è una finale, ma vale tantissimo; Gyabuaa e Capomaggio out, Cabianca in dubbio: emergenza granata, ecco le ultime. Tegola Torino, nuovo infortunio per Duvan ZapataDuvan Zapata si fa di nuovo male e il Torino dovrà lottare per evitare la retrocessione senza l’attaccante colombiano. La squadra di Roberto D’Aversa affronterà nelle prossime settimane le partite ... sportal.it Toro, rosa quasi al completo: l’unica pecca resta l’assenza di #Zapata Il punto dall'infermeria granata in vista della gara di domenica #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo x.com Volley serie B: granata in serie positiva da sei turni. Oggi alle 18 al palasport - facebook.com facebook