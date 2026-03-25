I pendolari della linea ferroviaria che collega Firenze con Arezzo, Chiusi e Roma continuano a vivere disagi a causa di numerosi ritardi. La situazione ha portato all’attivazione del bonus previsto per chi utilizza il servizio, mentre i viaggiatori protestano per le continue inefficienze e i disservizi lungo la tratta. La problematica interessa una delle tratte più trafficate della Toscana.

Il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima: “Se scatta il bonus rimborsi è la conferma ufficiale che febbraio è stato un vero disastro” Ancora disagi per i pendolari della linea ferroviaria tra le più trafficate della Toscana, quella che collega Firenze con Arezzo, Chiusi e Roma. Dopo mesi di segnalazioni e proteste per ritardi e disservizi, arriva ora la conferma ufficiale di un peggioramento delle performance: per il mese di febbraio è infatti scattato il bonus rimborsi previsto per gli abbonati, segnale che gli standard minimi di affidabilità non sono stati rispettati. A certificare la situazione è la nuova tabella mensile... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Treni, ritardi record. Scatta il bonus, protestano i pendolari del Valdarno

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