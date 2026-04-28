Egitto | confermata la condanna per adulterio per l' italiana Nessy Guerra

Una donna di Sanremo, madre di una bambina di tre anni, è stata condannata per adulterio in Egitto. La vicenda si è svolta dopo un procedimento giudiziario che ha coinvolto la donna, la cui identità è stata confermata come Nessy Guerra. La condanna è stata comunicata recentemente, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento o sulle accuse specifiche.

La cittadina italiana Nessy Guerra, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni, è stata condannata in appello in Egitto, nell'ambito di un procedimento per presunto "adulterio", previsto come reato penale nell'ordinamento egiziano., La sentenza conferma la decisione di primo grado pronunciata il 19 febbraio scorso, in seguito della denuncia presentata dall'ex marito italo-egiziano. La Farnesina, attraverso l'ambasciata d'Italia al Cairo e la rete consolare al Cairo e Hurghada, segue il caso con la massima attenzione da diversi mesi, assicurando assistenza legale e protezione alla...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Egitto: confermata la condanna per adulterio per l'italiana Nessy Guerra CONFERMATA in EGITTO la condanna per ADULTERIO a Nessy Guerra Notizie correlate Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento... Condanna confermata in Egitto per un’italiana accusata di adulterioABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso È stata confermata anche in appello la condanna in Egitto per una cittadina italiana originaria di Sanremo e madre... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Festival Reloaded al monumentale. Mille Baci in poesia; Torna il Tenco ai Giardini Lowe: due serate a inizio agosto; Blitz italo-francese: un passeur intercettato a Sospel in Valle Roja. Nessy Guerra, l'Egitto conferma la condanna per adulterioA denunciarla era stato l'ex marito, al centro di un lungo contenzioso anche per l'affido della figlia. La mamma sanremese non può espatriare ... rainews.it In Egitto è stata confermata la condanna di una donna italiana per adulterioIn secondo grado, Nessy Guerra, denunciata dall'ex marito italo-egiziano, ha visto confermata la pena riconosciuta in primo grado ... avvenire.it Fa discutere il caso di Nessy Guerra, donna italiana condannata in Egitto per adulterio - facebook.com facebook #Genova È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di 3 anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano. Confermata la condanna di primo g x.com