‘Backrooms’ | dai corti Youtube di Kane Parsons al nuovo film horror A24

Sta per arrivare un film horror claustrofobico, diretto da Kane Parsons e targato A24. Il nuovo teaser del film, intitolato Backrooms, scuote le nostre paure profonde, con il solo utilizzo scenico di stanze vuota. Vediamo insieme di cosa si tratta e le prime immagini ufficiali del film, che arriverà nelle sale americane molto presto. Kane Parsons ha soltanto 20 anni e già firma il suo primo lungometraggio per la casa di produzione indipendente A24. In realtà la pellicola è molto più che un semplice film. E’ la creatura finale dei tanti video-cortometraggi che Parsons, il regista britannico, ha filmato per il suo canale youtube. Il film traghetta quindi la piattaforma audiovisiva streaming per eccellenza direttamente sul grande schermo. L’equilibrio dei mezzi di distribuzione è stravolto e con Backrooms ci affacciamo così in un mondo nuovo, dal punto di vista tecnico ed esecutivo. A soli 20 anni, Parsons diventa così il più giovane autore a firmare un film targato A24, che ha appena rilasciato il primo teaser del film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

