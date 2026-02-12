Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Pisa Milan | 50 anni fa c’erano discussioni sugli arbitri ora c’è il VAR che aiuta molto Ma ci saranno sempre polemiche

Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Pisa-Milan e non nasconde le sue opinioni. Il tecnico bianconero sottolinea come, anche dopo 50 anni, le polemiche sugli arbitri non siano sparite, nonostante l’introduzione del VAR. “Il calcio cambierà, ma le discussioni ci saranno sempre,” dice Allegri. Domani il suo Milan affronta il Pisa in una partita importante, e il tecnico sa già che le polemiche non mancheranno neanche questa volta.

