Garlasco diventa un libro | la lezione sulla fiducia degli italiani nella giustizia

A Garlasco si parla di giustizia con una vicenda che coinvolge una giovane ragazza uccisa, un uomo condannato che sta scontando la pena e un altro indagato per concorso in omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha aperto un dibattito sulla fiducia degli italiani nelle procedure giudiziarie. La storia si sviluppa tra processi, condanne e indagini ancora in corso.

Giancarla Rondinelli, giornalista del Tg1, pubblica «L'impronta», il libro che trasforma il caso Garlasco in una riflessione sulla giustizia italiana Una povera ragazza uccisa brutalmente, un condannato (forse innocente) che sta scontando la pena e un indagato per concorso in omicidio. Questo è il sunto del delitto di Garlasco, senza considerare tutte le innumerevoli sottotrame e i personaggi (apparentemente, e magari erroneamente) secondari. Il tema centrale del caso è senza dubbio la giustizia. Giustizia per Chiara in primis. Giustizia per la sua famiglia. Giustizia per chi è stato indagato o persino condannato e invece forse era innocente (anche se attendiamo prudentemente che i giudici si esprimano in merito prima di prendere qualsiasi posizione).