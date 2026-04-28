La maratona di Londra ha visto protagonisti atleti che hanno sfiorato il muro delle due ore, un limite mai raggiunto nella storia della corsa di lunga distanza. La sfida tra le performance umane e i record si è protratta nel tempo, con atleti che si sono avvicinati sempre più a questa soglia simbolica. La competizione si svolge tra i migliori maratoneti, senza che le scarpe o altri accessori siano gli unici fattori determinanti.

Il muro delle due ore è stato una chimera per tutti i maratoneti della storia. Ci si poteva avvicinare, sfiorarlo, vantarsi di esserci arrivati più vicino degli altri. Rimaneva lì, intoccabile. Fino a domenica scorsa, fino a Sabastian Sawe e la sua gara da un’ora, cinquantanove minuti e trenta secondi. Sawe ha tenuto per 42,195 chilometri un ritmo che per molte persone, anche allenate, è impegnativo quasi come uno scatto o un allungo. È come se avesse corso i cento metri in diciassette secondi, che non è un grande tempo, ma ripetuto per 422 sprint consecutivi, senza pause. Significa andare a più di ventuno chilometri orari per poco meno di due ore.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’impresa della maratona di Londra va molto oltre i meriti delle scarpe

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