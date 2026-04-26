Maratona nella storia | Sawe abbatte il muro delle due ore a Londra

Durante una maratona a Londra, un atleta keniano ha stabilito un nuovo record del mondo correndo in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi, diventando il primo a completare la distanza sotto le due ore. Nella stessa gara, altri due atleti hanno migliorato il record di maratona maschile precedentemente detenuto, mentre una atleta ha migliorato il record femminile in una competizione riservata solo alle donne.

Il keniano firma il record del mondo in 1h59:30 nella maratona più veloce di sempre. Sotto il vecchio primato anche Kejelcha e Kiplimo, mentre Assefa migliora il record “women only”. È successo davvero: la maratona entra in una nuova era. A Londra, sul traguardo iconico di The Mall davanti a Buckingham Palace, Sabastian Sawe diventa il primo uomo a correre i 42,195 km in meno di due ore in una gara ufficiale. Il keniano chiude in 1h59:30, scrivendo una pagina destinata a restare nella storia dello sport. Una gara vera, combattuta fino all’ultimo, non un esperimento: Sawe resiste e stacca nel finale Yomif Kejelcha, straordinario secondo in 1h59:41, anche lui sotto il muro delle due ore.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo(Adnkronos) – Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Leggi anche: Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il massacrante ciclo di allenamento di Sebastian Sawe per la Maratona di Londra; Maratona di Londra 2026: Sabastian Sawe abbatte il muro delle 2 ore. È record del mondo; Sawe-Kiplimo: fuochi d’artificio alla Maratona di Londra; Sawe e Asefa difendono il titolo alla Maratona di Londra. Maratona nella storia: Sawe abbatte il muro delle due ore a LondraIl keniano firma il record del mondo in 1h59:30 nella maratona più veloce di sempre. Sotto il vecchio primato anche Kejelcha e Kiplimo, mentre Assefa migliora i ... sportface.it La Maratona di Londra cambia la storia: Sawe vince e scende per la prima volta sotto le due ore, record pazzescoLONDRA (Regno Unito) - Staordinaria impresa del keniano Sebastian Sawe, che abbatte il muro delle due ore nella maratona. Il fondista africano ha vinto la TCS London Marathon con il tempo di 1h59'30, ... corrieredellosport.it Sabastian Sawe abbatte lo storico muro delle due ore nella maratona. L'atleta keniota ha trionfato a Londra chiudendo con il nuovo record del mondo in 1h59'30. #ANSA - facebook.com facebook ABBIAMO ASSISTITO ALLA STORIA A LONDRA! Il primo uomo a scendere sotto le due ore in maratona è Sebastian Sawe, corridore keniano che riscrive la storia a Londra con il tempo di 1h59:30 #Atletica #Sawe #Maratona x.com