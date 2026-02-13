Teverola, il Consiglio Comunale conferisce la Cittadinanza Onoraria a don Evaristo Rutino. Nel corso della seduta odierna, su proposta del Sindaco, Dr. Marco Esposito, i consiglieri hanno deciso di riconoscere l’impegno pastorale e il sostegno alle famiglie della comunità, un gesto che arriva dopo anni di attività nel quartiere di San Marco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, Dr. Gennaro Caserta, è stata conferita la Cittadinanza Onoraria al Parroco Don Evaristo Rutino. Un riconoscimento solenne e profondamente sentito, con cui l’Amministrazione Comunale e l’intero Consiglio hanno voluto esprimere stima e riconoscenza per i 27 anni di ministero sacerdotale svolti nella comunità di Teverola, caratterizzati da dedizione, spirito di servizio e costante impegno pastorale e sociale. In questi anni, Don Evaristo ha rappresentato una presenza autorevole e radicata nel tessuto umano, religioso e civile della nostra città, distinguendosi non solo nell’ambito pastorale, ma anche per l’attenzione concreta verso le famiglie, i giovani, gli anziani e le persone in difficoltà, contribuendo in modo significativo a rafforzare il senso di comunità, solidarietà e coesione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

