L’allarme di Liliana Segre | Il mondo dell’odio è sempre più vasto

Durante un convegno al Memoriale della Shoah, la senatrice a vita Liliana Segre ha espresso preoccupazione riguardo all’espansione dell’odio nel mondo, affermando che si tratta di un fenomeno sempre più ampio e diffuso. Le sue parole si sono concentrate sulla crescente presenza di sentimenti di intolleranza e discriminazione, senza approfondire cause o possibili soluzioni. L’intervento si è concentrato sull’osservazione di un fenomeno in continua espansione.

«Il mondo dell’odio è talmente vasto ed è sempre più vasto». Queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre, durante un convegno al Memoriale della Shoah. «Una valanga d’odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni scrivendo “ perché non muori? ”», ha aggiunto. Ricorda le minacce ricevuto nel 1938, prima della deportazione. «Non posso e non vorrei andare avanti più di tanto» ma « non mi aspettavo che dopo tutto quello che è successo ancora a 96 anni qualcuno mi scrivesse così », ha sottolineato. Segre sul 25 aprile: «Da madre ero molto preoccupata. E lo ero anche da figlia». « Da madre ero molto preoccupata. E lo ero anche da figlia.🔗 Leggi su Open.online

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Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni 'perché non muori'" ha x.com