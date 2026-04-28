Liliana Segre ha segnalato di aver ricevuto minacce attraverso messaggi inviati al Memoriale della Shoah. In risposta, il Ministro Piantedosi ha contestato la decisione di allontanare la Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile. La senatrice ha espresso preoccupazione per la sicurezza della sua famiglia, mentre le autorità si sono pronunciate sulle recenti decisioni relative alla partecipazione alle celebrazioni.

? Cosa sapere Liliana Segre denuncia minacce ricevute via messaggio al Memoriale della Shoah.. Il Ministro Piantedosi contesta l'allontanamento della Brigata ebraica dal corteo del 25 aprile.. Al Memoriale della Shoah, la senatrice a vita Liliana Segre ha denunciato una crescita inarrestabile dell’odio, citando minacce feroci ricevute via messaggio che le chiedono di morire nonostante i suoi 96 anni. Il clima teso del convegno si è alimentato con il racconto di una violenza che sembra non conoscere limiti generazionali. La senatrice ha messo in luce come le aggressioni verbali subite oggi ricalchino esattamente quelle minacce telefoniche ricevute nel 1938, prima di essere deportata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liliana Segre: l’allarme dopo le feroci minacce alla sua famiglia

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