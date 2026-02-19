Gli hater di Liliana Segre hanno chiesto la messa alla prova, portando donazioni, scuse e lavori utili. La richiesta arriva dopo le polemiche sui social, dove alcuni utenti hanno insultato la senatrice e chiesto azioni concrete. Tra le richieste ci sono risarcimenti tra 500 e 2000 euro per il Memoriale della Shoah e lavori di pubblica utilità. La vicenda si è fatta sentire anche nel mondo digitale, dove le offese si sono moltiplicate in modo improvviso. La questione resta aperta, con molte reazioni di parte pubbliche e private.

Risarcimenti da 500 a 2000 euro per il Memoriale della Shoah, lavori di pubblica utilità e "lettere di scuse". Sono le proposte che i presunti hater di Liliana Segre, imputati di diffamazione aggravata dall'odio razziale per una serie di insulti antisemiti e minacce razziali rivolte alla superstite dell'Olocausto online e sui social, hanno presentato con i loro legali in Tribunale a Milano nella prima udienza predibattimentale per chiedere di accedere all'istituto della messa alla prova che, se concluso con esito positivo, estingue i procedimenti penali. Su 8 imputati del primo filone di indagine, coordinato dal pm Nicola Rosato, la giudice della sesta sezione penale Francesca Ghezzi ha disposto sentenza di non doversi procedere, per remissione di querela da parte della senatrice a vita, nei confronti di 3 di loro che hanno già effettuato delle donazioni-risarcimenti alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e all'ente caritatevole Opera San Francesco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli hater di Liliana Segre chiedono la messa alla prova tra donazioni, scuse e lavori utili

Insulti via social a Liliana Segre: dagli hater scuse, risarcimenti e richieste di fare lavori di pubblica utilitàIl caso di insulti a Liliana Segre sui social ha portato alcuni haters a chiedere scuse e risarcimenti, dopo aver ricevuto accuse di diffamazione aggravata dall’odio razziale.

Guerriglia in Centrale, messa alla prova e lavori socialmente utili per due minorenniDue minorenni coinvolti in un episodio di guerriglia presso la Centrale sono stati sottoposti a un percorso di messa alla prova, con una sospensione del processo e l’obbligo di svolgere lavori socialmente utili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.