liliana segre viaggio al limite di una stella

La storia di Liliana Segre diventa teatro in un nuovo spettacolo a Castelfiorentino. Daniela Palumbo scrive il testo, Margherita Mannino lo porta in scena e Lorenzo Marangoni firma la regia. La pièce ripercorre i momenti più intensi della vita della senatrice a vita e stella dell’Olocausto, portando il pubblico in un viaggio tra ricordi e sofferenze. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino, attirando un pubblico curioso di conoscere meglio la figura di Segre attraverso questa interpretazione.

CASTELFIORENTINO La scrittura di Daniela Palumbo, l’interpretazione di Margherita Mannino e la regia di Lorenzo Marangoni. Questi i tre protagonisti che giovedì prossimo alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino porteranno in scena la storia di Liliana Segre, attraverso lo spettacolo "Fino a quando la mia stella brillerà". "Perché non posso più andare a scuola papà?", "Perché siamo ebrei, Liliana". Una storia dolorosa, indimenticabile, quella di Liliana Segre che a soli tredici anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Una storia di cui il mondo deve farsi portatore per tramandare quello che è stato e che non deve mai più accadere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giovedì sera a Milano, Liliana Segre si è rivolta al pubblico al Memoriale della Shoah.

In occasione del Giorno della Memoria, si è svolta al Quirinale una cerimonia ufficiale con la partecipazione delle autorità e di Liliana Segre, per ricordare le vittime della Shoah.

