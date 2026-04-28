La senatrice a vita Liliana Segre ha raccontato, durante un evento a Milano, di alcuni messaggi di minaccia ricevuti di recente. Segre, sopravvissuta alla Shoah e ormai quasi 96enne, ha parlato di una “valanga di odio“, che spinge le persone a mandarle insulti e minacce simili a quelle che la sua famiglia aveva ricevuto prima della deportazione. I messaggi di odio a Liliana Segre Durante l’evento “Le vittime dell’odio”, organizzato al Memoriale della Shoah-Binario 21 di Milano, la senatrice a vita Liliana Segre ha parlato di alcune minacce ricevute di recente. “Nonostante abbia la scorta dei miei carissimi carabinieri da anni, per cui non posso fare un passo fuori dalla porta di casa mia se non con loro, questa valanga di odio trascina le persone a mandarmi dei messaggi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liliana Segre e le minacce, "mi scrivono 'perché non muori?, non posso fare un passo senza la scorta"

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