? Cosa sapere Stefano Balleari ospite di Telenord nel programma Close Up con Roberto Rasia.. L'intervista in diretta alle 20:23 e alle 23:00 approfondisce la gestione della Liguria.. Stefano Balleari, presidente del consiglio regionale della Liguria, siederà oggi nel set di Telenord per un confronto esclusivo con il conduttore Roberto Rasia durante la puntata di Close Up. L’appuntamento televisivo, che si inserisce nel palinsesto dedicato ai protagonisti che influenzano l’economia, la cultura, la politica, lo spettacolo e lo sport, vedrà coinvolto il vertice dell’assemblea regionale. Il format, concepito dall’editore Massimiliano Monti, punta a scavare nella figura degli ospiti, cercando di delineare non solo il profilo professionale ma anche la dimensione umana dei personaggi che ricoprono ruoli chiave nel nostro territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, Stefano Balleari svela il suo volto umano in diretta TV

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