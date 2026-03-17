Tutela Agroalimentare | sequestro da 1,4 milioni

Un'operazione della Tutela Agroalimentare ha portato al sequestro di beni per un valore di 1,4 milioni di euro tra le province di Enna e altri territori. L'intervento riguarda una truffa ai danni dell’Unione Europea, che coinvolge diverse aziende e soggetti coinvolti in pratiche fraudolente nel settore agroalimentare. Le autorità hanno eseguito i sequestri nell’ambito di indagini in corso.

Truffa ai danni dell’UE: la Tutela Agroalimentare sequestra beni per 1,4 milioni tra Enna e Messina. Un’operazione del Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio dei Procuratori Europei delegati per la Sicilia – ha portato al sequestro preventivo di beni, disponibilità finanziarie e 782 titoli di pagamento per un valore complessivo di 1.404.913,06 euro, riconducibili a dieci imprenditori agricoli operanti nella provincia di Messina. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna ha emesso il provvedimento nell’ambito dell’indagine Grazing Code 2, avviata dalla Procura Europea e sviluppata con il supporto del Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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