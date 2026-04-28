La Liguria è tra le regioni con più detenuti stranieri | quanti sono i numeri delle espulsioni il sovraffollamento

La Liguria si conferma tra le regioni con il maggior numero di detenuti stranieri, secondo un nuovo rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà. Il documento evidenzia che in regione ci sono numeri significativi di espulsioni e un sovraffollamento diffuso, con il capoluogo che registra la situazione più critica in termini di affollamento delle carceri. La fotografia del sistema penitenziario ligure mostra un quadro complesso e articolato.

Il nuovo report del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà nazionale fotografa un sistema penitenziario ligure a due velocità, dove a livello regionale Genova conquista un triste primato per il sovraffollamento. In più, con oltre la metà dei detenuti uomini di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Condizioni fatiscenti e sovraffollamento. Gli animali sono stati dislocati in strutture di Toscana, Piemonte, Umbria e Liguria. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e abusi edilizi shorturl.at/80Kft x.com