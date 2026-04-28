Roma, 28 aprile 2026 - I soldati israeliani stanno radendo al suolo l’estremo sud del Libano allo scopo di creare la famosa zona cuscinetto tra Hezbollah e i primi insediamenti in Israele. Ma distruggere tutto a suon di bombe e missili non è molto economico, e non lo è neanche utilizzando il comune esplosivo, quindi la soluzione è quella che i libanesi chiamano ‘pink death’, la morte rosa. Sin tratta di una emulsione liquida di colore rosa, a base di nitrato di ammonio, solitamente usata nell'industria mineraria e nelle cave di pietra per le estrazioni, molto economica e che può far saltare in aria edifici, ma anche costose ville, come quella mostrata dai media libanesi di Marun Ras, di proprietà di Qassem Fares, noto imprenditore libanese residente all'estero.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’Idf sta radendo al suolo il sud del Libano con la ‘morte rosa’. Il nitrato di ammonio costa meno delle bombe”

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