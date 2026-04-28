Licei di Gallarate in onda | gli studenti raccontano la scuola oggi

Mercoledì 29 aprile alle 15, gli studenti dei licei di Gallarate parteciperanno a un’intervista su Radio Materia, dove racconteranno la loro esperienza scolastica e le attività quotidiane nelle scuole superiori della città. L’iniziativa permette agli studenti di condividere le loro opinioni e di parlare delle sfide e delle opportunità che incontrano durante il percorso di studi. L’intervento sarà trasmesso in diretta radiofonica.

?? Cosa sapere Gli studenti dei licei di Gallarate intervengono su Radio Materia mercoledì 29 aprile alle 15.00. Il confronto su Radio Materia analizza i nuovi percorsi tra sportivo e Made in Italy. Mercoledì 29 aprile alle ore 15.00, gli studenti dei licei di Gallarate prenderanno la parola su Radio Materia per raccontare la realtà scolastica attraverso il programma Che scuola fai?. Gli ospiti in studio saranno Giulia, Alessandro, Sofia e Lorenzo, pronti a dare voce ai ragazzi che frequentano i .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Licei di Gallarate in onda: gli studenti raccontano la scuola oggi Notizie correlate Pet Therapy a scuola: un’esperienza formativa per gli studenti dei Licei Giovanni da San GiovanniArezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esperienza intensa e coinvolgente ha visto protagoniste le classi prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo... Viaggio del Ricordo, gli studenti di Latina raccontano la loro esperienzaDopo il viaggio del ricordo, gli studenti hanno avuto modo di raccontare la propria esperienza in aule consiliare in Comune a Latina. Panoramica sull’argomento Si parla di: Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti del liceo Curie di Tradate; La Polizia Locale di Gallarate si trasferisce a Madonna in Campagna. Scintille nella maggioranza in consiglio.