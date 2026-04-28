Una proposta di nuove Indicazioni nazionali per i licei classici suggerisce di ridurre l'attenzione dedicata allo studio di Manzoni. La bozza, attualmente in discussione, ha suscitato reazioni tra insegnanti e studenti, che si sono espressi tramite diverse prese di posizione. La questione riguarda il ruolo di questo autore nel percorso di formazione degli studenti e la sua presenza nel programma scolastico.

? Cosa sapere Bozza nuove Indicazioni nazionali propone di ridimensionare lo studio di Manzoni nei licei classici.. Valditara esclude la firma sulla proposta mentre Andrea Maggi critica la scelta pedagogica.. A Roma, la bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei ha scatenato un acceso dibattito pedagogico dopo la proposta di ridimensionare lo studio de I Promessi Sposi nel biennio del liceo classico, suggerendo l’uso di testi ritenuti più accessibili linguisticamente. Il documento ipotizza che il capolavoro di Manzoni non sia più un obbligo nei primi due anni di scuola superiore, lasciando ai docenti la facoltà di rimandare la lettura al quarto anno o di optare per opere meno complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Licei classici, polemica su Manzoni: la bozza che scuote la scuola

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