Competenze studenti test TOLC | bestia nera la comprensione del testo reggono solo i Licei Classici e Scientifici

I risultati dei test di accesso all’università mostrano differenze significative in base alla provenienza scolastica degli studenti. La comprensione del testo si rivela il punto più difficile, con performance inferiori in questa area. Solo gli studenti provenienti dai licei, sia classici che scientifici, riescono a mantenere risultati soddisfacenti. Le altre scuole risultano in difficoltà, specialmente nel settore della comprensione del testo.

I risultati dei test di accesso all’università restituiscono un quadro articolato per provenienza scolastica. Nel report 2025 del CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso), gli studenti dei licei continuano a ottenere le performance migliori, ma emergono segnali di flessione anche nei percorsi tradizionalmente più solidi, come il liceo classico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calano le competenze degli studenti, punteggi più bassi nell’80% dei testi TOLC per l’accesso all’Università. I datiI dati sui test di ingresso all’università segnalano un peggioramento diffuso della preparazione degli studenti.

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